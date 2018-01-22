Порошенко заявил про "сапог украинского оккупанта"

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз оговорился. Выступая на мероприятиях, посвященных "дню соборности", он заявил про "украинского оккупанта, который топчет украинскую землю", передает корреспондент Накануне.RU.

"День соборности будет для украинцев будет с горьким привкусом до тех пор, пока сапог украинского оккупанта... российского оккупанта топчет нашу суверенную "украинскую землю" Крыма, Севастополя, Донетчины и Луганщины", - сказал олигарх.

Отметим, что "день соборности" Украины приурочен к годовщине "акта про злуку", который был подписан в 1919 году между двумя государтвенными образованиями - УНР и ЗУНР.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее Порошенко заявил в Мариуполе, что "украинская оккупация - это временно". А во время речи по случаю Дня дипломатической службы Украины он признал, что "никто, наверное, не знает, подлости украинского режима лучше, чем мы, украинцы". Употребленное им слово "пiдступнiсть" применительно к украинскому режиму можно перевести также как коварство, злокозненность.