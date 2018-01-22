Свердловский гонщик Сергей Карякин возвращается с "Дакара" домой

Екатеринбуржец, победитель ралли-марафона "Дакар-2017" Сергей Карякин возвращается домой с гонки "Дакар-2018". Об этом он сам сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Карякина, сначала команда летит в Москву, где пробудет целый день, а уже 24 возвращается в родной Екатеринбург.

"Увидимся дома - в России", - отметил гонщик.

Напомним, в этом году Сергею Карякину пришлось отказаться от участия в гонке из-за травмы: спортсмен сломал руку. Однако, как оказалось позднее, гонщик травмировал обе руки.

"Этот "Дакар" для меня немного не задался, после аварии на пятом этапе гонки я получил перелом обеих рук", - уточнил спортсмен.

Отметим, что после четырёх этапов свердловский гонщик шел вторым.

Сергея Карякин стал победителем ралли - марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов. Карякин выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.