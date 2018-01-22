МИД РФ объявил о начале аккредитации на конгресс в Сочи по урегулированию ситуации в Сирии

МИД России объявил о начале аккредитации представителей СМИ на предстоящий Общесирийский форум - Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского дипведомства. Конгресс состоится 29-30 января и будет посвящен вопросам урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике. Для освещения работы Конгресса МИД РФ приглашает представителей российских и зарубежных СМИ. Для поездки журналистов на Конгресс будет организован чартерный рейс на безвозмездной основе.

22.01.2018 16:09 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU

18:09 Екб





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МИД РФ объявил о начале аккредитации на конгресс в Сочи по урегулированию ситуации в Сирии