МИД РФ объявил о начале аккредитации на конгресс в Сочи по урегулированию ситуации в Сирии

МИД России объявил о начале аккредитации представителей СМИ на предстоящий Общесирийский форум - Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе российского дипведомства.
Конгресс состоится 29-30 января и будет посвящен вопросам урегулирования ситуации в Сирийской арабской республике.
Для освещения работы Конгресса МИД РФ приглашает представителей российских и зарубежных СМИ. Для поездки журналистов на Конгресс будет организован чартерный рейс на безвозмездной основе.