Из ишимского лицея отчислили трех учениц за "эротическую съемку" в туалете

Из ишимского городского лицея им. Е.Г. Лукьянец отчислены три ученицы. Причиной стало "эротическое видео". Об инциденте сообщил местный блогер Владимир Воронин, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, девочек застали за съемкой видео в туалете: "Четыре девочки, две восьмиклассницы и две десятиклассницы, выпив для храбрости, устроили в туалете не то съемку эротического сериала, не то лесбийских игр".

По его словам, отчислили из лицея только трех школьниц.

"Вот почему трех девочек отчислили из лицея, а одну оставили. Родители подсуетились или…? И почему все, с подачи руководителей ишимского образования, окутано тайной? Ну, это тоже вроде как понятно. В престижном (пусть и когда-то в прошлом) учебном заведении такого просто быть не может. Вот только умалчивание о подобных фактах, попытки их сокрытия и приводят к трагедиям. Таким как резня в пермской и разборки с топором в школе Улан-Уде. Никто ведь не знает, куда, надев "пояса шахидов" отправятся три обиженные девицы. В лицей? Или сразу в кабинет Долженко Бориса Геннадьевича?", - написал Воронин.

Блогер не стал публиковать фото девочек, которые были размещены в социальных сетях.

Тем временем, инцидент активно обсуждают участники городских сообществ. "Директор поступила правильно и обдуманно, так что не нужно что-то наговаривать не зная сути", - отмечает одна из учениц. На защиту лицея встают и другие пользователи: "Девочек отчислили за дело, виноваты в этом только они сами, тк повели себя не подобающим образом, ещё и в стенах школы! Поэтому тут искать виноватых не стоит, девочки по-любому не останутся без образования, просто будут учиться теперь в другой школе!".

Как сообщало Накануне.RU, угроза отчисления из вуза нависла над курсантами Ульяновского летного училища, после того, как они сняли видео-пародию на клип Бенни Бенасси Satisfaction. На видео молодые люди в нижнем белье, форменных фуражках и сапогах танцевали в общежитии эротический танец. Прокуратура не нашла в ролике нарушений правил вуза.