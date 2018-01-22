Екатеринбургский метрополитен выделит 5,2 млн руб. на безопасность

Екатеринбургский метрополитен объявил конкурс на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонтных работ оборудования подавления радиолиний управления взрывным устройством. Документы опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Цена лота - 5,2 млн руб. Деньги планируется выделить из собственных средств метрополитена.
Аукцион пройдет 29 января. Руководство подземки намерено оснастить вестибюли всех станций: "Проспект Космонавтов", "Уралмаш", "Машиностроителей", "Уральская", "Динамо", "Площадь 1905 года", "Геологическая", "Чкаловская", "Ботаническая".
"Цель оказания услуг - обеспечение надежной и устойчивой работы аппаратуры подавления радиолиний управления взрывным устройством Екатеринбургского метрополитена", - сообщается в документе.