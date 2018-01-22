Екатеринбургский метрополитен выделит 5,2 млн руб. на безопасность

Екатеринбургский метрополитен объявил конкурс на оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонтных работ оборудования подавления радиолиний управления взрывным устройством. Документы опубликованы на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.