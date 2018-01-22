В уральской столице оперативники ФСБ задержали следователя при получении 1,5 млн рублей

Сегодня утром в Екатеринбурге оперативники УФСБ России по Свердловской области задержали следователя следственной части УМВД города, передает veved.ru со ссылкой на источники в силовых структурах. Сообщается, что следователя "приняли" при передаче ему 1,5 млн руб., которые он получил за возбуждение уголовного дела.

Сообщается, что согласно неофициальным данным, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела по материалам, которые не находились в его производстве. Сейчас уголовное дело будет возбуждено уже в отношении самого сотрудника, при этом в содеянном им формально усматривается сразу несколько действий, которые характеризуются рядом статей УК РФ.

В Следственном управлении Следственного комитета по Свердловской области и пресс-службе областной ФСБ пока не комментируют сегодняшнее задержание.