Заместитель министра Прикамья возглавит департамент градостроительства и архитектуры Перми

Заместитель министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Мария Норова переходит на работу в городской департамент градостроительства и архитектуры, сообщает "Новый компаньон".

По информации издания, замминистра займет пост главы департамента градостроительства и архитектуры. Кандидатура была предложена главой Перми Дмитрием Самойловым и согласована губернатором края Максимом Решетниковым. В настоящий момент Мария Норова занимается вопросами распоряжения имуществом и управления предприятиями, земельными отношениями.

"Мария Норова имеет большой опыт работы, начинала свою деятельность с простого специалиста в Пермском районе. В министерстве проявила себя как профессионал, нацеленный на результат. Курировала вопросы имущества, деятельность госучреждений и акционерных обществ. Вела сложные проекты. Из последнего — сделка по покупке территории завода им. Шпагина. Сложнейшая процедура была завершена в кратчайшие сроки. Безусловно, мне очень не хочется расставаться с таким профессионалом, но мы будем и дальше работать единой командой. Желаю ей удачи на новом месте!", — прокомментировал решение министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что документов о назначении Марии Норовой нет.

Мария Норова родилась в Перми в 1982 г., окончила Российский Государственный торгово-экономический университет в Москве. Стаж государственной службы составляет около 14 лет.