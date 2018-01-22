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от издателя  |  комментариев: 10


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Заместитель министра Прикамья возглавит департамент градостроительства и архитектуры Перми
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Пустое кресло (2017) | Фото: pg21.ru

Заместитель министра по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Мария Норова переходит на работу в городской департамент градостроительства и архитектуры, сообщает "Новый компаньон".

По информации издания, замминистра займет пост главы департамента градостроительства и архитектуры. Кандидатура была предложена главой Перми Дмитрием Самойловым и согласована губернатором края Максимом Решетниковым. В настоящий момент Мария Норова занимается вопросами распоряжения имуществом и управления предприятиями, земельными отношениями.

"Мария Норова имеет большой опыт работы, начинала свою деятельность с простого специалиста в Пермском районе. В министерстве проявила себя как профессионал, нацеленный на результат. Курировала вопросы имущества, деятельность госучреждений и акционерных обществ. Вела сложные проекты. Из последнего — сделка по покупке территории завода им. Шпагина. Сложнейшая процедура была завершена в кратчайшие сроки. Безусловно, мне очень не хочется расставаться с таким профессионалом, но мы будем и дальше работать единой командой. Желаю ей удачи на новом месте!", — прокомментировал решение министр по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края Николай Гончаров.

В пресс-службе администрации Перми корреспонденту Накануне.RU сообщили, что документов о назначении Марии Норовой нет.

Мария Норова родилась в Перми в 1982 г., окончила Российский Государственный торгово-экономический университет в Москве. Стаж государственной службы составляет около 14 лет.

Другие новости по темам: Мария Норова, Дмитрий Самойлов, Максим Решетников, департамент градостроительства
22.01.2018 16:02 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
18:02 Екб


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Заместитель министра Прикамья возглавит департамент градостроительства и архитектуры Перми
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