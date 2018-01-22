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19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


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Новости
22.01.2018 15:45 Мск (17:45 Екб)
политика | В России
Яровая предложила досудебно блокировать сайты с призывами к насилию против детей
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Ирина Яровая (2015) | Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, позволяющий оперативно блокировать информацию, которая представляет опасность для детей или может склонять их к совершению преступлений.
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Роскомнадзору предлагается дать право внесудебной блокировки сайтов, содержащих информацию, побуждающую детей и подростков к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Единой России".

Документ направлен в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру, МВД, Минсвязи и Роскомнадзор, Минюст и Минобрнауки для предварительного согласования.

По словам Яровой, сегодня законом установлен срок три дня для удаления опасного контента. "Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом появляются так называемые "зеркала". Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня", – пояснила автор.

Кроме того, вице-спикер Госдумы предлагает установить форму взаимодействия Роскомнадзора и правоохранителей – незамедлительное уведомление о появлении контента, побуждающего детей к совершению противоправных действий, представляющих опасность для жизни, что дает возможность именно оперативного выявления лиц, совершающих преступления и антиобщественные действия, пресечения их преступной деятельности и реализации комплекса профилактических мер.

Вице-спикер Госдумы отметила, что решения по защите детей от склонения к суициду уже показали свою эффективность и дали возможность упреждения таких преступлений. Она напомнила, что вступила в силу норма об уголовной ответственности за склонение или иное вовлечение детей в совершение противоправных действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. "Однако сегодня она не имеет зеркального отражения в законе об информации, информационных технологиях и о защите информации. Мы предлагали такой подход, но у некоторых ведомств были сомнения по данной позиции. Происшествия в Перми, Челябинской области и Улан-Удэ стали теми трагедиями, которые показали ошибочность сомнений и жизненную важность необходимости скорейшего устранения пробела в законодательстве", – подчеркнула Яровая.

Улан-Удэ, школа, нападение(2018)|Фото:t.me/echomskru

"Наша задача – не ситуативно реагировать, а защищать от любых форм преступного навязывания несовершеннолетним опасных для жизни действий, а тем более – совершения преступлений. Мы обязаны пресечь саму вероятность совершения таких преступлений в отношении детей, "зомбирования" лжеромантикой преступлений и дать правоохранителям и уполномоченным органом эффективный механизм противодействия и, главное, упреждения такой угрозы. Должна работать система профилактики, правового реагирования, оценки, пресечения и ответственности", – добавила парламентарий.

Ранее стало известно, что Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова вынесла на обсуждение предложения специалистов по обеспечению безопасности детей в социальных сетях. Напомним, что по одной из версий именно информация в Интернете могла стать причиной нескольких ЧП в школах.

Другие новости по темам: ирина яровая, школы, атаки, блокировка сайтов
22.01.2018 15:45 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:45 Екб


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Яровая предложила досудебно блокировать сайты с призывами к насилию против детей
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