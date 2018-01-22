Губернатор Зауралья ждет Минниханова и Назарбаева в гости на сабантуй

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин съездил в Альменевский район и проконтролировал готовность муниципалитета к проведению праздника Всероссийского Сабантуя.

Самый массовый праздник татар и башкир пройдет в июле этого года в Альменево и деревне Учкулево, сообщили Накануне.RU в правительстве Зауралья.

Как отметил председатель Конгресса татар Курганской области Марат Юнусов, в Альменевский район приедет не меньше 30 тыс. гостей со всего мира. Также на праздник пригласили глав Татарстана и Казахстана Рустама Минниханова и Нурсултана Назарбаева - в данный момент неизвестно, приедут ли в регион такие высокопоставленные гости.

"Это событие значимое для нас и для всей области. К подготовке праздника уже привлечены двенадцать районов региона, которые представят свои подворья. Каждый район чем-то уникален и при строительстве подворья это будет проявляться", - отметил Юнусов.