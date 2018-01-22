Возбуждено дело из-за падения с 10 этажа тюменца, опершегося на некрепкую кладку балкона

Возбуждено уголовное дело из-за некачественной кладки, стоившей тюменцу падения с 10 этажа и тяжелых травм: серьезного повреждения костей таза, закрытого перелома левой ключицы, ушибов внутренних органов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Фигурант – неизвестный сотрудник подрядчика, "Тюменьоблстроя".

Напомним, трагедия произошла 1 декабря 2016 г. 30-летний тюменец вышел на балкон 10 этажа покурить. Он посмотрел вниз, у него их нагрудного кармана выпали ключи. Житель попытался поймать их, держась за ограждение балкона. В этот момент два кирпича выпали, и он, потеряв равновесие, сорвался. Пострадавший серьезно повредил кости таза, получил закрытый перелом левой ключицы, ушибы внутренних органов. Его доставили в ОКБ №2, прооперировали. Он провел 20 дней в стационаре и до апреля 2017 г. лечился амбулаторно.

В мае тюменец начал разбирать причины случившегося. Проведенная экспертиза показала, что кладка разрушилась из-за отсутствия сцепления раствора и кирпича в кладке. Нашлись и другие нарушения. Пострадавший обратился в "Правовой союз защиты прав потребителей". Организация обратилась в интересах жертвы застройщика в суд. Суд взыскал с "Жилищная социальная ипотека – Тюмень" 500 тыс. руб. компенсации морального вреда, а также штраф в 125 тыс. руб. за то, что застройщик добровольно не заплатил пострадавшему. Взыскана в его же пользу стоимость экспертизы, 15 тыс. 827 руб. Кроме того, организация заплатит 125 тыс. руб. "союзу", который представлял интересы травмированного тюменца в суде.