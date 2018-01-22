Ростуризм предупредил россиян о росте заболеваемости коклюшем в Германии

Ростуризм со ссылкой на сообщение Роспотребнадзора предупредил российских туристов о подъеме заболеваемости коклюшем на территории Германии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В южных землях Германии фиксируется осенне-зимний подъем заболеваемости коклюшем. Ранее в 2017 году всплеск заболеваемости отмечался на северо-западе страны", - говорится в сообщении.

Рост заболеваемости связывают с отказом жителей Баварии от вакцинации против коклюша.

"Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в Германию, информировать клиентов о ситуации с заболеваемостью коклюшем. Российским гражданам рекомендовано учитывать данную информацию при планировании поездок", - отмечает ведомство.