Саудовских принцев-коррупционеров согласились отпустить за $100 млрд

Задержанные в Саудовской Аравии принцы и миллиардеры согласились заплатить за свою свободу. В общей сложности государство рассчитывает получить от арестованных, содержащихся в отеле "Ритц Карлтон", более 100 млрд долларов.

Как сообщает агентство Bloomberg, представители властей Саудовской Аравии завершают переговоры с задержанными. Указывается, что 90 человек уже приняли условия и вышли на свободу, пять обдумывают сделанное им предложение. Нежелающие платить (их около 90) знакомятся с предъявленными обвинениями и рискуют предстать перед судом.

Стоит отметить, именно такая сумма - около 100 млрд долларов - ранее называлась в рамках дела о хищениях коррупционерами в Саудовской Аравии.

Всего по антикоррупционному делу были задержаны порядка 350 человек: несколько десятков членов королевской семьи, госслужащие и предприниматели. Некоторые из них быстро покинули "Ритц Карлтон" и были переведены в статус свидетелей по делу. Остальным пришлось стать узниками гостиницы, в которой они могут пользоваться услугами дорогого ресторана, фитнес-клуба, спа, а также боулинга, пишет РБК.