У основания екатеринбургской телебашни начали срезать металлоконструкции, сделан земляной вал к реке

У основания екатеринбургской телебашни рабочие начали обваливать фрагменты нижней обстройки планировавшегося ресторана, передает корреспондент Накануне.RU с места событий.

Как отмечают пользователи форума skyscrapercity.com, работы на возле недостроенного объекта продолжаются по 12 часов в день.

Кроме срезанных металлоконструкций также продолжаются раскопки у основания башни. На месте работают три экскаватора.

В частности был сформирован вал, который направлен от подножия объекта в сторону реки Исеть.

Напомним, что ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.