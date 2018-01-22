Адвокаты просят суд приобщить заключение врача, подтверждающее у Цыбко заболевание, включенное в список препятствующих содержанию под стражей

В суде по делу экс-сенатора Константина Цыбко, осужденного за получение взяток, защита просила суд приобщить заключение врача-нейрохирурга, согласно которому у осужденного имеется заболевание, включенное в список препятствующих содержанию под стражей. Суд разрешение ходатайства отложил, предоставив адвокатам время для представления медицинских документов, на основании которых специалист делал заключение.

Как сообщила Накануне.RU пресс-секретарь облсуда Евгения Нациевская, сегодня суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о приобщении к материалам дела двух документов: письменного сообщения прокуратуры Челябинской области об увольнении Л.Я. Шишкиной 24 апреля 2017 года, а также письма за подписью начальника УФСБ России по Челябинской области Никитина с приложенным к нему исследованием — анализом электромагнитной доступности базовых станций, фиксирующих местонахождение телефонов Тарасова и Цыбко в ресторане Грузинский дворик 9 июля 2011 года.

"Согласно позиции стороны обвинения, данное исследование подтверждает, что в это время телефон Цыбко не мог находиться в ДНТ "Чайка", - отметила она.

Ряд ходатайств заявила и защита бывшего сенатора. Суд удовлетворил и приобщил к материалам дела: в качестве характеризующего документа письмо от коллектива Всероссийского общества охраны природы, где Цыбко является председателем Центрального совета; ответ депутата Государственной Думы РФ А.Г. Сидякина на адвокатский запрос.

Следующее судебное заседание пройдет 24 января.

Напомним, в начале августа Озерский городской суд приговорил экс-сенатора Константина Цыбко к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 70 млн руб. Суд признал его виновным в двух эпизодах получения взятки. При этом суд счел доказанным получение взяток на 21 млн руб., вместо инкриминируемых 27,5 млн руб. Бывший сенатор был взят под стражу в зале суда.