Депутаты - о выставлении югорского инвалида из автобуса: "Наша система в каждом видит вора и обманщика"

Депутаты думы ХМАО считают, что решить конфликт инвалида и кондуктора, выставившего колясочницу из автобуса на мороз, можно. Им нужно встретиться, поговорить, высказать свои точки зрения, и это поможет "погасить" ситуацию. Но также необходимо бороться и с пороками общества, из-за которых происходят подобные вопиющие случаи.

"Чтобы исключить противостояние, нужно, чтобы две этих югорчанки встретились и поговорили. У каждого человека – своя правда. У кондуктора есть требования, которые она выполняла, но и проездной мог отсутствовать по объективным причинам. Но тема не нова – тысячи людей сталкиваются с подобными поступками. То, что случилось, - не система, а конфликт двух людей. На мой взгляд, публичного конфликта можно было избежать, если бы каждый был чуть добрее. Сейчас нужно быть человечнее каждой из сторон", - рассказал Накануне.RU депутат окружного парламента Александр Новьюхов.

Политик отметил, что в его практике есть случаи, когда на заседаниях специальных комиссий путем переговоров решались споры коренных народов и нефтяных компаний.

"Возможность высказаться и поговорить, извиниться и найти компромисс снимает конфликт на 90%. Думаю, и пассажирка, и кондуктор не хотят продолжения конфликта", - заключил Новьюхов.

Его коллега по парламенту Михаил Сердюк сказал в разговоре с Накануне.RU, что кондуктор совершила большую ошибку, и должна извиниться.

"Кондуктор осознала свою ошибку. Ни один здравомыслящий человек так не поступит: даже если у человека на костылях ничего нет, не выставлять же его на мороз. Дождемся момента, когда можно будет исключить человеческий фактор, не будем видеть в человеке преступника. Наша система, которая закладывалась десятилетиями, в каждом видит вора и обманщика. Это неправильно и бесчеловечно. Надо принести публичные или личные извинения и закрыть ситуацию. Сам факт интереса к случившемуся говорит о том, что этот случай – разовый, и не носит системного характера", – считает депутат.

В пресс-службе окружного управления СКР, которое проверят обстоятельства случившегося, Накануне.RU рассказали, что пока никаких результатов нет.

Напомним, о конфликте стало известно из соцсетей. Югорчанка – инвалид I группы – вынуждена была выйти из рейсового автобуса на 27-градусный мороз. Кондуктор не принимала во внимание удостоверение инвалида и требовала предъявить проездной документ, либо оплатить проезд. Оказавшись на улице, женщина поскользнулась и упала, после чего ее стали мучить боли в ногах и позвоночнике.