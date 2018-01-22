Счетная палата: 20% средств на поддержку МСБ получили пять регионов

В 2016-206 гг. более 20% средств федерального бюджета на поддержку развития малого и среднего предпринимательства получили пять из 85 регионов. Данные опубликовала Счетная палата, передает корреспондент Накануне.RU.

Аудиторы проверили реализацию программ поддержки сектора МСБ в 2014-2016 гг. и первой половине 2017 г.

Как следует из отчет, пятая часть 11 млрд руб., выделенных по подпрограмме "Развитие малого и среднего предпринимательства" госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика", ушла в пять регионов: Москву, Татарстан, Башкортостан, Московскую и Свердловскую области.

"При этом Еврейская АО, Магаданская область, Ненецкий АО, Республика Алтай и Чукотский АО получили за этот же период только 0,4% (210 млн руб.) общего объема субсидий из федерального бюджета на указанные цели", - подсчитали аудиторы.