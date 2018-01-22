Превышенцы банка "Югра" едва не "уволили" советника президента

Превышенцы Югры остались недовольны итогами встречи с государственным советником РФ третьего класса, начальником департамента управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Эриком Григоряном, передает корреспондент Накануне.RU

Долгожданная встреча в Кремле состоялась в середине декабря. Вкладчики рассчитывали, что таким образом проблема банка "Югра" будет рассматриваться на "высшем уровне". Однако, по словам лидера инициативной группы вкладчиков Николая Николаева, ответы вкладчиков не впечатлили. Были получены очередные отписки, причем дата ответов совпала с датой проведения встречи.

"Я получил три ответа - у двух ответов стоит дата 13 декабря (день встречи с советником - примеч. редакции), одно обращение датировано 15 числом. В ответах Григорян разъяснил нам то, что мы знали и без него. Более того, он нам разъяснил то, о чем мы его и не спрашивали. Например, про сбор подписей. Я у него об этом не спрашивал. Но он нам разъяснил, что нам надо собрать 100 тыс. для того, чтобы инициировать законопроект. Спасибо большое мы это знали без вас. После этого мы массово написали обращение с просьбой уволить Эрика Григоряна за некомпетентность. Пришел ответ, что проверка по нашему вопросу продлена до 10 февраля", - сообщил Николай Николаев.

Он напомнил, что на рассмотрение государственному советнику, помимо 20 тыс. подписей был вручен также альбом вкладчиков и чтобы просмотреть всю изложенную информацию, необходимо больше времени, чем один день, то есть чиновник, по словам вкладчиков даже не постарался вникнуть в ситуацию.

Также Николай Николаев сообщил, что вкладчики намерены массово обращаться за помощью в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Сегодня активисты должны обратиться в предвыборный штаб Путина в Ярославле, Москве, Краснодаре. Сам Николай Николаев обратился в штаб в Екатеринбурге.

"Я полностью описал ситуацию. Один из сотрудников штаба, человек достаточно компетентный. Он в банковской сфере работает, был руководителем одного из банков, и, более того, являлся вкладчиком банка "Югра". У него был вклад до страховой суммы. Он подтвердил что с банком "Югра" какая-то таинственная история, поскольку по большинству банков ситуация известна заранее", - сообщил Николай Николаев.

По словам активиста, все обращения передают в центральный штаб в Москве. Превышенцы надеются, что при условии, что их жалобы будут носить массовый характер, вопросом "Югры" займутся более компетентные чиновники.