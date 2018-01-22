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22.01.2018
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
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"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
22.01.2018
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Превышенцы банка "Югра" едва не "уволили" советника президента
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Банк Югра, вкладчики (2017) | Фото: rrnews.ru

Превышенцы Югры остались недовольны итогами встречи с государственным советником РФ третьего класса, начальником департамента управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций Эриком Григоряном, передает корреспондент Накануне.RU

Долгожданная встреча в Кремле состоялась в середине декабря. Вкладчики рассчитывали, что таким образом проблема банка "Югра" будет рассматриваться на "высшем уровне". Однако, по словам лидера инициативной группы вкладчиков Николая Николаева, ответы вкладчиков не впечатлили. Были получены очередные отписки, причем дата ответов совпала с датой проведения встречи.

Ответ на обращение к Григоряну(2018)|Фото: Превышенцы Югры

"Я получил три ответа - у двух ответов стоит дата 13 декабря (день встречи с советником - примеч. редакции), одно обращение датировано 15 числом. В ответах Григорян разъяснил нам то, что мы знали и без него. Более того, он нам разъяснил то, о чем мы его и не спрашивали. Например, про сбор подписей. Я у него об этом не спрашивал. Но он нам разъяснил, что нам надо собрать 100 тыс. для того, чтобы инициировать законопроект. Спасибо большое мы это знали без вас. После этого мы массово написали обращение с просьбой уволить Эрика Григоряна за некомпетентность. Пришел ответ, что проверка по нашему вопросу продлена до 10 февраля", - сообщил Николай Николаев.

Он напомнил, что на рассмотрение государственному советнику, помимо 20 тыс. подписей был вручен также альбом вкладчиков и чтобы просмотреть всю изложенную информацию, необходимо больше времени, чем один день, то есть чиновник, по словам вкладчиков даже не постарался вникнуть в ситуацию.

Ответ на обращение к Григоряну(2018)|Фото: Превышенцы Югры

Также Николай Николаев сообщил, что вкладчики намерены массово обращаться за помощью в предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина. Сегодня активисты должны обратиться в предвыборный штаб Путина в Ярославле, Москве, Краснодаре. Сам Николай Николаев обратился в штаб в Екатеринбурге.

Ответ на обращение к Григоряну(2018)|Фото: Превышенцы Югры

"Я полностью описал ситуацию. Один из сотрудников штаба, человек достаточно компетентный. Он в банковской сфере работает, был руководителем одного из банков, и, более того, являлся вкладчиком банка "Югра". У него был вклад до страховой суммы. Он подтвердил что с банком "Югра" какая-то таинственная история, поскольку по большинству банков ситуация известна заранее", - сообщил Николай Николаев.

По словам активиста, все обращения передают в центральный штаб в Москве. Превышенцы надеются, что при условии, что их жалобы будут носить массовый характер, вопросом "Югры" займутся более компетентные чиновники.

Другие новости по темам: советник президента, Эрик Григорян, советник президента, штаб Путина, банк Югра, превышенцы Югры
22.01.2018 16:30 Мск | Ханты-Мансийск | Ксения Теплякова
18:30 Екб


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Превышенцы банка "Югра" едва не "уволили" советника президента
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