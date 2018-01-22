Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) возглавил итальянский политик Микеле Николетти, передает ТАСС.

Его утверждение на должность председателя ПАСЕ состоялось в понедельник на открытии январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.

Николетти был единственным претендентом на пост спикера ассамблеи. Главу ПАСЕ избирают сроком на один год возможностью единоразового продления полномочий на год.

Напомним, Россия не стала направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Как сообщало Накануне.RU, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса.Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.