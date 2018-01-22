НАТО осталось без постпреда России: Грушко занял должность замглавы МИД

Александр Грушко назначен на пост заместителя министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент также освободил Грушко от должности постоянного представителя РФ при НАТО, которую он занимал с 2012 года. До этого с 2005 года Грушко был замглавой МИД России.

Напомним, ранее стало известно, что Москва рассматривает возможность понизить уровень представительства при Североатлантическом альянсе (НАТО) до временного поверенного.

Такие меры, сообщали СМИ, связаны с тем, что альянс не настроен на конструктивный диалог, а любые дискуссии перерастают в обвинения против российской стороны.

Отмечалось, что понижение уровня представительства РФ при НАТО может произойти после того, как действующий российский постпред Александр Грушко покинет свой пост.