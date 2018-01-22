Минкультуры ждет заявки от городов, желающих присоединиться к "Золотому кольцу"

в этот день
23.01.18
02:34
В Екб.04:34
"Маски скорби" по маньяку?
Отложили на криптовалюту. В Москве у студентов похитили 7 млн рублей
Рейсы в "тюменской матрешке" задерживаются на несколько дней из-за морозов
Главное
"Аптеки перестали быть соцучреждениями". Фармацевтов могут обязать продавать дешевые лекарства

Тема дня
"США предали сирийских курдов и заняли позицию Турции" Турция протянула курдам "Оливковую ветвь" войны – после авианалетов представители Анкары сообщили, что перешли границу с Сирией и вошли в Африн. Турецкое командование заявило о поражении 153 целей, включая "укрытия, убежища и арсеналы". Курды уверяют, что им удалось отбить турецкое наступление и отбросить врага. Цель Турции – создание 30-километровой "зоны безопасности" вдоль сирийско-турецкой границы. К чему может привести новый виток конфликта? Об этом Накануне.RU рассказал военный аналитик Владимир Евсеев.
22.01.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 10


"Не "против всех", а фикция". Собчак окунается в выборы В штабе Ксении Собчак заявили, что уже собрали 100 тыс. подписей – необходимый минимум для ее выдвижения на президентские выборы. В то же время сбор резервных подписей "за Собчак" продолжится до 27 января, после чего они поступят на проверку в федеральный штаб, который до 31 января должен отдать их в ЦИК.
22.01.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Грудинин назвал Гайдаровский форум "собранием неудачников"
Чайные пакетики вызывают рак - ученые
Курсанты, снявшие похабный клип, не найдут себе места в гражданской авиации
В Кремле прокомментировали жалобу Зюганова о "шельмовании" кандидата от КПРФ
Руководство Тимирязевки сместило неугодного декана и подало в суд на "заговорщиков"
Новые подробности нападения на учеников в пермской школе №127: дети бросились защищать учительницу
Свердловский союз журналистов ответил Соловьеву на "подонков"
"Не нужно стратегии". Гайдаровцы навяжут Путину отказ от экономической повестки
Голосование
Как вы считаете, что послужило причиной ЧП в пермской школе?

Американизация нашего телевидения, масс-культа

Психические отклонения нападавших

Политические убеждения нападавших

Бытовой конфликт

Надо расследовать возможный теракт

Мне все равно/ничего не слышал


Результаты 654



Новости
22.01.2018 14:28 Мск (16:28 Екб)
общество | В России
Минкультуры ждет заявки от городов, желающих присоединиться к "Золотому кольцу"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Кострома (2015) | Фото: Tarasov Oleg

Министерство культуры начинает прием заявок от городов, претендующих на присоединение к туристическому маршруту "Золотое кольцо", передает РИА Новости.
Читайте также:

Сбор заявок по тем формам, которые разработаны и утверждены приказом министерства, начинается 22 января. Заявки затем будут рассматриваться на предмет соответствия стандартам "Золотого кольца", заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Союз городов "Золотого кольца" России будет принимать в свои члены не более одного города в год при условии, что этот населенный пункт соответствует определенным критериям.

Между тем, в 2017 году начал восстанавливаться выездной турпоток из России: в январе – июне текущего года число россиян, отдыхающих за рубежом, по данным Росстата выросло на 29%. Во многом это связано с открытием Турции в начале года:

Другие новости по темам: золотое кольцо, города, заявки
22.01.2018 14:28 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:28 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Минкультуры ждет заявки от городов, желающих присоединиться к "Золотому кольцу"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+