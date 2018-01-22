Минкультуры ждет заявки от городов, желающих присоединиться к "Золотому кольцу"

Министерство культуры начинает прием заявок от городов, претендующих на присоединение к туристическому маршруту "Золотое кольцо", передает РИА Новости.

Сбор заявок по тем формам, которые разработаны и утверждены приказом министерства, начинается 22 января. Заявки затем будут рассматриваться на предмет соответствия стандартам "Золотого кольца", заявила заместитель министра культуры Алла Манилова.

Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский отметил, что Союз городов "Золотого кольца" России будет принимать в свои члены не более одного города в год при условии, что этот населенный пункт соответствует определенным критериям.

Между тем, в 2017 году начал восстанавливаться выездной турпоток из России: в январе – июне текущего года число россиян, отдыхающих за рубежом, по данным Росстата выросло на 29%. Во многом это связано с открытием Турции в начале года: