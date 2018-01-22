Жителей и гостей Сочи предупредили об усилении ветра

В Сочи предупредили об усилении ветра до 23 января 2018 года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации.

"В период с вечера 22 января и в течение дня 23 января на территории курорта ожидается усиление ветра, порывы местами могут достигать 15 м/с", - говорится в сообщении.

Жителям и гостям города рекомендовано принять все меры предосторожности, в том числе по сохранности личного имущества, а также не оставлять транспортные средства под деревьями и опасными конструкциями.

Как отмечает ряд СМИ, на побережье Имеретинской низменности обрушился сильный шторм, который уже разрушил самый большой песчаный пляж в Сочи. В результате стихии пострадали деревянные ограждения и зеленые насаждения, пляжную инфраструктуру восстанавливают порядка 20 человек при помощи четырех единиц техники.