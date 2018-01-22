Мизулина заявила, что легализация гражданских браков нанесет вред России

Председатель комиссии Совета Федерации по совершенствованию семейного кодекса Елена Мизулина прокомментировала инициативу о приравнивании гражданского брака к официальному, сообщили Накануне.RU в пресс-службе сенатора.

Напомним, законопроект о корректировке Семейного кодекса в Госдуму внес сенатор Антон Беляков. Браком он предлагает считать сожительство более пяти лет, либо сожительство более двух лет и наличие общего ребенка.

"Нельзя относиться к браку, семье и разводам с такой легкостью, - приводит слова Мизулиной пресс-служба. - Фактический брак очень неустойчивый, порождает много семейно-правовых споров. Кроме того, еще одно следствие фактических браков – рост беспризорности, безнадзорности. Для России, особенно в условиях политической борьбы, которая ведется с нашей страной, ослабление института брака и семьи – это удар по общественной и государственной стабильности".

"Такие инициативы - это вредительство. Если мы хотим нанести вред России, то давайте примем такой закон. Но, если вы считаете себя не на словах, а на деле, гражданами России, патриотами, то нельзя принимать такой закон", - заявила Мизулина.

Сенатор напомнила, что в истории СССР был уже период, когда было легализовано сожительство и это привело к негативным последствиям: "В кодексе 1926 года о семье и браке фактические брачные отношения были легализованы. Число разводов выросло катастрофически. На 10 браков приходилось 9 разводов. 92% семей разваливались. В начале 30-х годов советская власть поняла, что нужно срочно эту ситуацию менять".

"Если у нас распространено сожительство, то надо искать причины, почему люди не регистрируют браки. Для того, чтобы сократить число фактических браков, надо идти не по пути их насильственной легализации. Надо укреплять и пропагандировать институт брака, разьяснять его преимущества. Если брак неустойчив, то прежде всего страдают дети. От любого нестабильного брака, любой неустойчивости меньше всего защищены дети", - отмечает сенатор.