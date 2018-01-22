В челябинском микрорайоне "Академ Riverside" в 2018 году сдадут девять домов

В 2018 году строительная компания "Гринфлайт" выполнит свои обязательства перед дольщиками – в микрорайоне "Академ Riverside" будет завершено строительство девяти домов. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил его заместитель Сергей Шаль, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Наша задача помочь участникам долевого строительства в максимально сжатые сроки получить свои квартиры. Правительство области оказывает вам всю необходимую поддержку. Ищите оптимальные решения. Я хочу видеть положительную динамику ввода проблемных объектов", - обратился к главам муниципальных образований и руководителям компаний застройщиков Борис Дубровский.

По словам Сергея Шаля, гендиректор "Гринфлайт" Олег Лакницкий подтвердил, что все оставшиеся дома будут сданы в 2018 году.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин рассказал, что в регионе 45 проблемных домов, семь из них сданы в конце 2017 года.

Также на заседании рассмотрели текущую ситуацию по проблемным домам компании "Речелстрой". Один дом был сдан в конце прошлого года, с 16 января застройщик начал передавать людям квартиры.

Также главы муниципалитетов представили губернатору стратегию вывода из кризиса и решение проблем дольщиков.