"Аптеки перестали быть социальными учреждениями". Эксперты предложили обязать фармацевтов продавать дешевые лекарства

В аптеках должны быть списки референтных взаимозаменяемых лекарств для того, чтобы у покупателя был выбор, заявили участники пресс-конференции, посвященной рынку фармацевтики.

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Аптеки перестали быть социальными учреждениями, они стали настоящими торговыми центрами, отметил член комитета ГД по охране здоровья Николай Герасименко. Фармацевтам, ровно как и врачам, невыгодно предлагать пациентам дешевые лекарства.

"Минздрав должен дать указания составить в аптеках списки взаимозаменяемых препаратов вместе с ценами на них. Это улучшит ситуацию. Потому что сейчас население с низким заработком не в состоянии покупать дорогие препараты, а дешевые им никто не предлагает", - отметил депутат, добавив, что в погоне за прибылью бизнес утратил гуманное отношение к людям.

Проверять наличие дешевых аналогов в аптеках должны контрольные органы, считает Герасименко. Для более жесткого контроля можно сделать закупку таких лекарств условием получения лицензии.

"В "дорожной карте" нет вопроса возврата на рынок социальных аптек, но я бы это сделал. Их не нужно заставлять зарабатывать деньги", - сказал Герасименко.