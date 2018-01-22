Отложили на криптовалюту. В Москве у студентов похитили 7 млн рублей

В Москве накануне неизвестные ограбили студентов московского колледжа на сумму более 7 млн руб., передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Сообщается, что сигнал о грабеже по адресу: ул. 1-я Сестрорецкая, д.6, поступил в отдел полиции 21 января в 00.42 от гражданина 1996 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "грабеж".

Заявитель указал, что трое неизвестных на автомобиле "Тойота Ленд Крузер" перегородили проезд автомобилю "Ниссан Теана" и потребовали выйти из автомобиля водителя - студента колледжа, а также еще одного студента и неработающего гражданина. Свои требования неизвестные объяснили якобы ранее совершенным ДТП.

Грабители избили студентов, похитив у них сотовые телефоны, наручные часы и деньги в сумме 6 млн 875 тыс. рублей, после чего скрылись. Как отметили в ведомстве, общий материальный ущерб составил около 7 млн 95 тыс. руб.

"Рен-ТВ" добавляет, что деньги один из студентов откладывал на криптовалюту.