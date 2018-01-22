На Южном Урале фермерам выплатят субсидии на проведение посевной кампании до середины марта

Губернатор Борис Дубровский поручил выплатить основную часть погектарных субсидий южноуральским фермерам до середины марта. Об этом он заявил на аппаратном совещании, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Губернатору представили данные Росстата по работе агропромышленного комплекса региона в 2017 году. Шестой год подряд южноуральское сельское хозяйство демонстрирует стабильный рост производства.

Так, индекс сельскохозяйственного производства составил 102,5%. Растениеводство показало рост на 5%, животноводство – 1,2%, производство яиц – 5%.

"В 2017 году произведено мяса всех видов на 1000 тонн больше к уровню, на 100 тонн больше молока. В целом агропромышленный комплекс региона последние шесть лет показывает постоянный рост", - отметил вице-губернатор Сергей Сушков.

В 2017 году объем несвязной поддержке к предстоящей посевной кампании составит 468 млн рублей.