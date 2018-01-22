Наталья Комарова потребовала от силовиков и спасателей усилить работу на время морозов

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила местной власти вместе со спасателями и полицейскими в период холодов усиленно охранять безопасность жителей округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Власти подготовят на трассах передвижные пункты обогрева. Тем, кто возит людей по межрегиональным, межмуниципальным, муниципальным маршрутам регулярных перевозок, а также на заказ, рекомендовано учитывать низкие температуры в своей работе. Все силы и средства автономного округа переведены в режим повышенной готовности.

"Особое внимание уделять безопасности граждан", - говорится в документе.

Отметим, из-за холодов отменены занятия в школах "тюменской матрешки". Из "головного" региона нельзя уехать в Казахстан и Киргизию. Самолеты не могут приземлиться в воздушные гавани Нового Уренгоя и Нижневартовска. Однако погода не мешает ямальцам кататься в минус 40 на велосипедах.