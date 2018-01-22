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"Есть взаимный интерес". Прикамские промышленники позитивно оценили бизнес-миссию в ОАЭ
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бизнес-миссия компаний Пермского края в ОАЭ (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Бизнес-миссия компаний Пермского края представила наработки в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Пермского края.
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Встречи с потенциальными инвесторами в формате b2b состоялись в минувшее выходные. В состав пермской делегации вошли около 20 представителей региона - прежде всего промышленники и предприниматели. В частности, председатель совета директоров "Краснокамский завод металлических сеток" Эдуард Хайруллин, управляющий директор "КВИН" Виктор Митрошенко, гендиректор "НПО "Искра" Владимир Шатров, гендиректор "ПНППК" Алексей Андреев, гендиректор "Красный Октябрь" Александр Суслопаров, директор фонда "Региональный центр инжиниринга" Евгений Давыдов, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов, ректор ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Ирина Корюкина, генеральный директор "Инкаб" Александр Смильгевич. Возглавил делегацию губернатор Пермского края Максим Решетников.

Глава региона Максим Решетников представил программу экономического, промышленного и инвестиционного потенциала региона и провел ряд стратегически важных переговоров с представителями ОАЭ. Максим Решетников подчеркнул, что поиск новых рынков сбыта актуален для многих пермских компаний, поэтому основной задачей краевых властей является продвижение пермской продукции. Наиболее удобной точкой входа на рынки стран Аравийского полуострова являются именно Объединенные Арабские Эмираты как один из самых открытых и продвинутых регионов по привлечению инвестиций, как крупнейший логистический центр для стран Африки, Ближнего Востока.

бизнес-миссия компаний Пермского края в ОАЭ(2018)|Фото: Правительство Пермского края

"Мы приехали сюда, чтобы показать наработки пермских предприятий, повысить интерес к региону и наладить деловые связи. Инвесторы, которые здесь присутствуют — это представители многопрофильных холдингов. Они здесь активно работают, инвестируют и готовы стать нашими партнерами, инвестировать в нашу инфраструктуру, с их стороны это долгосрочный стратегический интерес. И мы сегодня открываем для них дверь, в которую они должны войти, чтобы наладить дальнейшее с нами взаимодействие", — заявил губернатор.

Президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов отметил, что пермские предприятия приехали в ОАЭ с целью установить личный контакт и продемонстрировать свои наработки.

"Естественное желание большинства участников пермской делегации — предложить свои услуги, свой товар. Заявлять о подписании контрактов еще рано. Однако у арабских партнеров уже есть представление о пермской продукции, стороны почувствовали взаимный интерес. Роль ТПП сейчас — постараться обеспечить дальнейший долговременный контакт региональных предприятий с инвесторами", - прокомментировал Олег Жданов.

Предварительными результатами бизнес-миссии поделился председатель совета директоров "Краснокамского завода металлических сеток" Эдуард Хайруллин.

"В результате бизнес-миссии мы получили четыре реальных контакта, по которым уже ведутся переговоры. Нашей продукцией заинтересовались бизнесмены не только на рынке ОАЭ, но и на рынке Пакистана. Сейчас мы проводим переговоры по открытию дилерского центра нашей компании на территории Дубая. Эмират Дубаи — большой транспортный хаб, отсюда наша продукция сможет направляться во все страны Аравийского полуострова", - прокомментировал встречу с инвесторами Эдуард Хайруллин.

Пермское ООО "ТЭССО" обсудило с потенциальными арабскими партнерами возможность строительства завода на территории ОАЭ.

бизнес-миссия компаний Пермского края в ОАЭ(2018)|Фото: Правительство Пермского края

"По итогам работы мы увидели заинтересованность со стороны сразу нескольких компаний, четыре компании запросили более подробную информацию о нашей продукции, чтобы более предметно рассмотреть варианты сотрудничества. Сейчас компания "Lootah Group of Companies" рассматривает наши наработки с точки зрения адаптации под свой рынок – это очень важно для дальнейшей реализации. Кроме того, мы обсудили и возможность строительство нашего завода по сборке на территории Арабских Эмиратов. Надо сказать, что после презентации ко мне подошло очень много людей, в том числе и пермские компании, с которыми мы уже договорились о встречах для реализации совместных проектов", - говорит директор по развитию "ТЭССО" Игорь Горячев.

По словам руководителя компании ITPS Леонид Тихомирова, за два дня бизнес-миссии получилось дать толчок партнерским отношениям, которые уже сформированы, и наладить новые перспективные связи.

Гендиректор ООО "Красный октябрь" Александр Суслопаров заявил, что по итогам визита компания рассчитывает расширить партнерскую базу и привлечь больше инвестиций в Пермский край.

Представители арабской стороны озвучили заинтересованность в продукции прикамских компаний.

"Нам очень интересны в качестве партнеров IT-компании, компании нефтегазовой отрасли. Нам также интересны новейшие технологии. И в партнерстве с российскими компаниями мы могли бы их разработать. В настоящее время мы уже ведем переговоры с рядом российских компаний, направленные на развитие долгосрочных партнерских отношений", — заявил собственник инвестиционного фонда "Duwaya Investment" Абель Хамид Дувайа.

По итогам насыщенной работы Максим Решетников отметил, что пермские бизнесмены обладают возможностями производственными, интеллектуальными, однако региональным компаниям есть, над чем работать в части презентации проектов.

По возвращении в регион компании при поддержке краевых властей проведут дополнительную ревизию проектов, подготовят расширенные предложения по всем каждому из представленных в ОАЭ проектов и направят заинтересованным арабским инвесторам для более подробного изучения. Кроме того, ожидается ответный визит делегации из Объединенных Арабских Эмиратов в Пермский край, чтобы увидеть масштабы и методы производства прикамских компаний.

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22.01.2018 14:09 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
16:09 Екб


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"Есть взаимный интерес". Прикамские промышленники позитивно оценили бизнес-миссию в ОАЭ
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