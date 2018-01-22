В Кургане рецидивист напал с ножом на пенсионерку и ее внучку

В Кургане задержали 37-летнего местного жителя за покушение на убийство двух человек.

Инцидент произошел в одном из домов в Рябково вечером 19 января, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Мужчина находился в доме у малознакомых людей - 57-летней женщины и ее 17-летней внучки. В пьяном виде он с ножом напал на них, нанеся множественные удары в голову и тело. Девочка и женщина закрылись от нападавшего в одном из помещений и сумели вызвать "скорую".

Подозреваемый скрылся, однако 20 января был задержан. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.