Суд ликвидировал обеспечивающий работу штаба Навального фонд

Мещанский суд Москвы по иску Минюста РФ ликвидировал фонд "Пятое время года", который занимается обеспечением работы штаба оппозиционера Алексея Навального.

По решению суда фонд должен быть ликвидирован и исключен из Единого реестра государственных юридических лиц, передает "Интерфакс".

Ликвидировать "Пятое время года" Минюст потребовал после выявленных в ходе ноябрьской проверки нарушений организацией законодательства РФ, в том числе нецелевого расходования средств. Сама проверка, как утверждают в ведомстве, проводилась по требованию московской прокуратуры.

Ранее Конституционный суд РФ отказался принять к рассмотрению жалобу Навального, которому было отказано в регистрации в качестве кандидата на президентских выборах из-за непогашенной судимости.