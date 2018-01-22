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19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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"Озеро Балтым признано памятником природы". В минприроды объяснили, почему гонки на льду пытались остановить казаки
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автогонки на Балтыме, казаки (2018) | Фото:vk.com/driveracing

Нешуточные страсти разгорелись накануне на озере Балтым, где должны были пройти соревнования по автоспорту "EXTREME ICE 2018" и "ICE DRIFT 2018". Выйти на лед участникам автогонок помешали казаки, вооруженные нагайками и ножами. Для разрешения конфликта на место прибыли сотрудники полиции. Ситуацию уже прокомментировали в региональном минприроды, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщил Накануне.RU один из помощников организаторов автогонок Платон Маматов, соревнования были запланированы на 21 января на зимней автоспортивной трассе "Ледовый автодром", однако уже накануне появилась информация, что их проведению якобы намерены помешать чиновники администрации Верхней Пышмы при помощи казаков.

"Администрация Верхней Пышмы уже не первый год пытается закрыть наш ледовый автодром. Но до сегодняшнего дня они делали это хотя бы условно правовыми методами. Сейчас же в ход пошли откровенно бандитские способы, которые будут иметь непредсказуемые последствия. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в ситуации, дадут ей должную оценку и не допустят срыва одного из главных отечественных ледовых ралли", - рассказал организатор соревнований Максим Ченцов.

По словам организаторов гонок, конфликт между муниципалитетом Верхней Пышмы и владельцами "Ледового автодрома" начался в 2016 году из-за использования льда озера Балтым для автомобильных гонок. По мнению чиновников, соревнования наносят ущерб экологическому состоянию водоёма. Спортсмены же утверждают, что экология – это лишь формальный повод избавиться от мешающего одному местному олигарху и нескольким чиновникам автодрома.

автогонки на Балтыме, казаки(2018)|Фото:vk.com/driveracing

21 января на соревнования прибыло около 30 казаков в камуфляжной форме и балаклавах, вооруженные нагайками и ножами. По информации организаторов гонок, на Балтым также прибыли чиновники администрации Верхней Пышмы и представитель свердловского минприроды. Правопорядок обеспечивали сотрудники полиции.

По информации участников соревнований, казаки заблокировали выезд на лёд и не пускали спортсменов на трек. Однако им удалось лишь задержать проведение соревнований на несколько часов. По словам организаторов, через какое-то время "они замёрзли и покинули место событий", а гонка продолжилась по регламенту.

автогонки на Балтыме, казаки(2018)|Фото:vk.com/driveracing

"Мы искренне благодарны сотрудникам полиции, которые обеспечили охрану правопорядка на наших соревнованиях. Несмотря на сильный мороз и большое количество вооруженных "гостей", полицейские со своей работой справились. Также хотим сказать огромное спасибо всем спортсменам, которые не поддались на провокации, вели себя достойно. Они вышли на трассы и, несмотря на возникшие сложности, показали отличные результаты", - отметил Максим Ченцов.

автогонки на Балтыме, казаки(2018)|Фото:vk.com/driveracing

В ближайшие дни организаторы намерены обратиться в правоохранительные органы и к президенту России Владимиру Путину с просьбой "вразумить кошмарящих уральское ралли чиновников". По их мнению, соревнования такого уровня крайне важны для развития российского автоспорта и внутреннего туризма в Свердловской области.

"У нас есть все необходимые разрешения на проведение таких мероприятий. У нас есть сотни спортсменов и тысячи зрителей, которым эти соревнования нужны и важны. Что касается попыток сорвать соревнования при помощи каких-то вооруженных мужчин с закрытыми лицами, то это отдельный большой вопрос к властям. Мы живём в правовом государстве или в майданной Украине?" - сообщил Ченцов.

автогонки на Балтыме, казаки(2018)|Фото:vk.com/driveracing

Ситуацию уже прокомментировали в свердловском минприроды.

"На озере Балтым проходило рейдовое мероприятие отдела регионального экологического надзора министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, связанное с полученной информацией о проведении автогонок и предположительном нарушении водного законодательства и законодательства об ООПТ Российской Федерации. Я напомню, что озеро Балтым является памятником природы, то есть, особо охраняемой природной территорией регионального значения и находится под охраной государства", - прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

Он напомнил, что согласно Водному кодексу РФ, движение механических средств в водоохранной зоне водных объектов запрещено, за исключением специальных транспортных средств или движения по специально отведенным дорогам с твердым покрытием.

"Водоохранная зона озера Балтым - 200 м. Соответственно, все передвигающиеся автомобили в данной природоохранной зоне нарушают законодательство Российской Федерации. В санитарно-эпидемиологическом заключении о проведении мероприятий на этой акватории написано, проезд к озеру Балтым запрещен, автотранспортные средства оставляются на общественной автостоянке, люди пешком переходят к местам отдыха. Кроме того, выхлопные газы содержат в себе несколько компонентов, которые вредны не только для организма человека, это вредит и водному объекту. Я напомню, что водные объекты Свердловской области находятся в не очень хорошем состоянии, поэтому мы считаем, что данные автогонки причиняют вред окружающей среде", - подчеркнул глава регионального минприроды.

По словам Алексея Кузнецова, к организаторам мероприятия со стороны министерства никаких претензий по проведению гонок не высказывалось, вопросы имелись к нахождению транспортных средств в водоохранной зоне.

"12 января 2018 года организатор мероприятия господин Ченцов получил предостережение о необходимости соблюдать водное законодательство РФ и законодательство об особо охраняемых природных территориях. То есть, он прекрасно знал, что своими действиями он может нарушить законодательство Российской Федерации. Озеро Балтым признано памятником природы. Если кто-то считает, что секундная выгода в виде проведения гонок важнее, чем сохранение природного комплекса, я думаю, он очень сильно ошибается", - сказал министр.

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22.01.2018 13:17 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
15:17 Екб


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"Озеро Балтым признано памятником природы". В минприроды объяснили, почему гонки на льду пытались остановить казаки
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