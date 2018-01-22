В Иркутской области суд признал невменяемой студентку, заказавшую убийство своих родителей за 200 тысяч рублей

В Иркутской области суд признал невменяемой 23-летнюю студентку, заказавшую убийство родителей, назначив ей принудительное лечение в психиатрической больнице, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

В августе 2017 года было установлено, что девушка планирует за денежное вознаграждение в 200 тыс. рублей совершить убийство своей 50-летней матери и 55-летнего отчима.

Студентка нашла исполнителя планируемого преступления, сообщила ему распорядок дня родителей. "23 августа злоумышленница передала дубликат ключей от квартиры, где проживает совместно с матерью и отчимом, и денежный задаток в сумме 10 тыс. рублей. О планируемом убийстве молодой человек сообщил в полицию. Сотрудниками уголовного розыска по согласованию с матерью и отчимом студентки было инсценировано их убийство, произведена фотофиксация", - говорится в сообщении.

В суд также поступили иные доказательства в виде аудиофиксации разговоров и расписки о денежном долге за якобы совершенное убийство. В расписке девушка с указанием своих полных данных написала, что обязуется за убийство матери и отчима передать исполнителю вознаграждение.

"По результатам проведенных психолого-психиатрических экспертиз девушка признана невменяемой, то есть в момент совершения преступления она не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Вину свою студентка признала полностью, но в содеянном не раскаялась", - добавили в СКР.