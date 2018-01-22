Иностранные фармкомпании переносят производства в Россию для доступа к госзакупкам

После вступления в силу новых правил проведения госзакупок препаратов количество локализованных в России производств иностранных лекарств увеличилось, передает корреспондент Накануне.RU. Инвесторы из разных стран продолжают открывать производства, рассказал руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев.

Постановление Правительства, ограничивающее доступ иностранных производителей к закупкам бюджетных учреждений, в отрасли прозвали "третий лишний".

"При наличии двух локально произведенных продуктов зарубежный производитель уже не может участвовать в торгах. Это повлияло на изменение структуры и подтолкнуло компании, желающие участвовать в торгах, к локализации производства. Фактически в еженедельном режиме встречаемся с потенциальными инвесторами из разных частей света, чтобы обсудить локализацию производства препаратов", - рассказал Дмитриев.

По его словам, инвесторы выбирают разные варианты: строительство завода, контрактное производство на существующем российском предприятии, создание СП.

Дмитриев отметил, что разницы в качестве ввозимых и произведенных в России препаратов быть не должно. Все лекарства проходят лабораторный контроль.

"На долю некачественных лекарств, выявляемых до поступления на рынок, приходится меньше 1%. Все производители видят, что подделок становится меньше", - отметил глава ассоциации.