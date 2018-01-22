В Киеве рассчитывают захватить ДНР и ЛНР в 2018 году

Уже в этом году Украина установит контроль над ДНР и ЛНР, об этом заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Юрий Грымчак, намекнувший на тайные сведения.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я на это надеюсь, и владею некоторой информацией", - сказал он в телеэфире, сославшись на то, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год – решение конфликта в Донбассе.

Отметим, что в ноябре он заявлял, что знает из нескольких источников в Москве, что "Россия сдаст Донбасс" в марте-апреле.

Как ранее сообщало Накануне.RU, киевские чиновники не раз прогнозировали захват Донбасса в 2018 году, в частности, делал это еще один замминистра Георгий Тука.