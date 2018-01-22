СМИ сами решают, как освещать ЧП в школах, - Песков

Телеканалы и другие СМИ сами решают, как освещать ЧП в российских школах, которые произошли на минувшей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решение в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", - сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу оценить различные подходы в освещении событий в школах на федеральных каналах и в интернет-СМИ.

Но, по словам Пескова, подобные трагические события, конечно, требуют чрезвычайно аккуратного подхода, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова вынесла на обсуждение предложения специалистов по обеспечению безопасности детей в социальных сетях. Напомним, что по одной из версий именно информация в Интернете могла стать причиной нескольких ЧП в школах.