На улучшение жилищных условий бюджетников Тюменской области заложено свыше 300 миллионов рублей

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев подписал постановление, утверждающее муниципалитеты и сферы деятельности организаций бюджетной сферы, работники которых в этом году получат субсидии на приобретение жилья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

На выплату субсидий в областном бюджете предусмотрено свыше 300 млн руб. Получить выплату смогут работники сфер образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты, занятости населения в городах Тюмень и Тобольск.

Программа стартовала в 2011 г. За время действия программы улучшить жилищные условия смогли 4 тыс. 322 "бюджетника".