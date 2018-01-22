На произведенные в России лекарства приходится 35-40% рынка в денежном выражении

На долю произведенных в России лекарственных препаратов приходится порядка 35-40% денежного оборота. Об этом сообщил руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, исследования проводят маркетологи, но им сложно отделить иностранные лекарства от тех, что выпущены на территории России, так как некоторые компании локализовали часть производства. По этой причине данные не всегда точны.

"Примерно полтора года назад процент произведенных в России лекарств составил 42%. Он колеблется каждый год", - сказал Дмитриев на пресс-конференции.

При этом, если оценивать объемы продажи в упаковках, то на долю отечественных препаратов приходится 65-70% объемов.

"Импортируемых препаратов становится меньше, за счет этого структура меняется в пользу локально произведенных препаратов. При этом если мы посмотрим низкий ценовой сегмент, до 50 руб., то здесь ситуация принципиально не меняется. В деньгах мы уступаем, но в упаковках локально произведенные препараты занимают до 85% всех бюджетных закупок", - отметил Дмитриев.