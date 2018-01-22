Украинские спецслужбы пытались взорвать своего бывшего сотрудника, перешедшего на сторону ЛНР

Главное управление разведки министерства обороны Украины попыталось ликвидировать бывшего сотрудника пограничной службы Украины Юрия Мирошниченко, перешедшего в 2015 году на сторону ЛНР и поступившего на службу в МГБ республики. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в адрес Мирошниченко неоднократно поступали анонимные звонки с угрозами. В январе 2018 года возле его дома прогремел взрыв через несколько минут после того, как он заехал домой на служебном автомобиле. Никто не пострадал. Сам Мирошниченко полагает, что теракт стал следствием того, что "украинские спецслужбы не простили" ему переход на сторону ЛНР.

На сторону ЛНР в 2015 году также перешел его брат – сотрудник Службы внешней разведки Украины Алексей Мирошниченко.