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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Пермский край и РЖД обсудили развитие направления Пермь – Соликамск
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Олег Белозеров, РЖД (2015) | Фото: talks.su

Реализацию проекта по развитию направления Пермь-Соликамск обсудили участники рабочей группы, созданной по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова и главы РЖД Олега Белозерова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Очередное заседание рабочей группы состоялось в Березниках, 19 января. Представители правительства Пермского края, РЖД и промышленных предприятий обсудили модернизацию участка Пермь – Соликамск, а также мероприятия по оптимизации деятельности погрузочных работ на станциях Березниковско-Соликамского узла, работа по которым была инициирована Максимом Решетниковым.

Сейчас в Прикамье власти вместе с РЖД прорабатывают ряд крупных инвестиционных проектов. По прогнозам, к 2025 году погрузка предприятий Березниковско-Соликамского узла вырастет на 43,7% к уровню прошлого года и составит 37,8 млн тонн. Это связано с вводом в эксплуатацию на севере Пермского края Усольского калийного и Талицкого горно-обогатительного комбинатов. Ведется строительство новых рудников на территории Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. В связи с ростом объемов перевозок предстоит серьезно обновить железнодорожную инфраструктуру, в частности, путевое хозяйство станций, устройства тягового электроснабжения, сократить протяженность однопутных перегонов.

РЖД начало реализацию комплексного инвестиционного проекта "Развитие направления Пермь - Соликамск", который позволит увеличить пропускную способность участка и повысить скорость доставки грузов предприятий Березниковско-Соликамского узла (БСУ). Погрузка предприятий БСУ составляет 60% от объема погрузки Пермского региона СвЖД. Основные грузоотправители: "Уралкалий", "ЕвроХим – Усольский калийный комбинат", "Уралхим", "Березниковский содовый завод", "Верхнекамская калийная компания".

До 2021 года будет проведена реконструкция 12 станций с удлинением приемоотправочных путей и построены тяговые подстанции Няр и Ярино. До 2025 года предстоит уложить вторые главные пути протяженностью 16,9 км (на участках Левшино – Ярино и Углеуральская – Няр), три разъезда, провести реконструкцию станций Яйва, Дивья, Чашкино и Углеуральская. После модернизации БСУ будут сняты "барьерные" ограничения участка Соликамск – Пермь и обеспечен вывоз всего перспективного грузопотока. Необходимо также отметить, что в развитии железнодорожной инфраструктуры активно участвуют грузоотправители БСУ. За период с 2015 по 2017 годы в этих целях освоено порядка 347,7 млн руб.

В рамках формирования крупных инвестиционных проектов на территории региона, по итогам встречи главы региона с президентом РЖД, которая состоялась в сентябре, признано целесообразным строительство железнодорожного обхода города Перми для обеспечения вывоза возрастающих объемов продукции.

На текущий момент РЖД включены в инвестиционные планы мероприятия по финансированию необходимых проектно-изыскательских работ по созданию Северного железнодорожного обхода Перми со строительством нового моста через Каму в районе направления Пальники - Дивья. Планируемая протяженность обхода составит порядка 30 км, предварительный планируемый срок строительства – до 2024 г. Строительство обхода позволит обеспечить вывоз грузов Березниковско-Соликамского промышленного района в обход плотины Камской ГЭС, не увязывая его объемы и условия прохождения поездов с состоянием гидротехнических сооружений.

Развитие железнодорожной инфраструктуры в Пермском крае обеспечит вывоз грузов в необходимых объемах с учетом развития предприятий Березниковско - Соликамского узла до 2030 г.

Другие новости по темам: РЖД, Максим Решетников, Олег Белозеров, инфраструктура, РЖД, Северный железнодорожный обход Перми
22.01.2018 12:42 Мск | Пермь | информационная служба Накануне.RU
14:42 Екб


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Пермский край и РЖД обсудили развитие направления Пермь – Соликамск
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