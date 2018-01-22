Тагильчан снова призывают бесплатно проверить свой ВИЧ-статус

Управление социальных программ и семейной политики администрации Нижнего Тагила сообщает о графике работы пунктов экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию в январе.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе муниципалитета, с 25 по 31 января все желающие смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию по следующим адресам:

25 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТРЦ «КИТ» (за ресторанами "Baskin Robbins" и "Subway");

26 января с 16-00 до 19-00 – в помещении ТЦ "Гороскоп";

30 января с 16-00 до 19-00 – в помещении кинотеатра "Родина 3D";

31 января с 16-00 до 19-00 – в мобильном пункте на территории привокзальной площади.

Уточняется, что экспресс-тест проходит безболезненно, безопасно и будет готов уже через 15 минут. Точность результатов теста – 99,8%.