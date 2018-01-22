Пекин предложил Москве вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона

В Китае считают, что Пекин и Москва должны вместе противостоять давлению со стороны Вашингтона. Об этом заявил военный атташе китайского посольства в России генерал-майор Куй Яньвэй.

На встрече с председателем комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктором Бондаревым Куй Яньвэй напомнил, что в новой стратегии Пентагона Китай и Россия рассматриваются как угрозы для США.

По его мнению, Москве и Пекину нужно вместе противодействовать глобальным угрозам, а также "вызовам со стороны США и их союзников", чтобы обеспечить безопасность не только в своих регионах, но и во всем мире, передает РИА Новости.

Напомним, в Стратегии нацбезопасности США Россия и ​Китай названы "странами- ревизионистами", которые хотят подорвать американское благосостояние. По мнению американских властей, обе этих страны "разрабатывают продвинутое вооружение и средства", которые могут нанести урон важной инфраструктуре и "архитектуре командованию" США.

Ранее сообщалось, что США для сдерживания России и Китая создают новую ядерную боеголовку.