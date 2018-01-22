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"Школьные трагедии – продукт общественного строя, который надо менять" Целая серия школьных расправ прошла по России – сначала нападение в Перми, потом в Челябинской области, затем в Бурятии школьник напал на учеников с топором и бутылкой с зажигательной смесью. Это можно остановить только одним способом – приступить к обсуждению совершенно нового общественного строя и уклада в стране.
19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
Аналитика
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Сбербанк и Газпромбанк могут профинансировать проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург
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ВСМ, высокоскоростная магистраль, поезда, железная дорога, китайские поезда (2015) | Фото:mg-trade.com

Газпромбанк и Сбербанк рассматривают возможность финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с документацией по проекту.

По информации издания, если коллегиальные органы Газпромбанка одобрят условия финансирования, то банк предоставит не менее 5% объема заявленных в проекте ВСМ инвестиций хозяйственному партнерству "Уральская скоростная магистраль". Сбербанк также выразил намерение рассмотреть возможность предоставления денежных средств, но гарантий не дает.

По словам источника, реализация проекта создаст третью по величине городскую агломерацию в России после Московской и Петербургской. Кроме того, Уральская ВСМ позволит обеспечить инфраструктуру саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и потребности Всемирной выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в рамках реализации проекта предполагается два источника финансирования проекта: средства хозпартнерства (50%) и финансирование из бюджета РФ (50%). В хозяйственном партнерстве "Уральская скоростная магистраль" участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей.

Прогнозируется, что доходы консолидированного бюджета РФ от реализации проекта УВСМ составят 726 млрд руб. При этом, из материалов госпортала regulation.gov.ru следует, что стоимость проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург составляет 365,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что срок реализации концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию ВСМ, которое рассчитывает заключить с государством хозпартнерство, составляет 32 года. Периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью около 209 км и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов: "Аэропорт Баландино", "Снежинск", "Сысерть" и "Аэропорт Кольцово". Также будет построено депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления Уральской высокоскоростной магистрали.

Планируется, что поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между Челябинском и Екатеринбургом всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах "Баландино" и "Кольцово".

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Другие новости по темам: Газпром, Сбербанк, ВСМ Челябинск - Екатеринбург
22.01.2018 12:27 Мск | информационная служба Накануне.RU
14:27 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.01.2018 08:30 Мск
Высокоскоростную дорогу предлагают начать строить с Урала: проект ВСМ "Челябинск — Екатеринбург" направлен в правительство








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Сбербанк и Газпромбанк могут профинансировать проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург
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