Сбербанк и Газпромбанк могут профинансировать проект ВСМ Челябинск-Екатеринбург

Газпромбанк и Сбербанк рассматривают возможность финансирования проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск - Екатеринбург в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с документацией по проекту.

По информации издания, если коллегиальные органы Газпромбанка одобрят условия финансирования, то банк предоставит не менее 5% объема заявленных в проекте ВСМ инвестиций хозяйственному партнерству "Уральская скоростная магистраль". Сбербанк также выразил намерение рассмотреть возможность предоставления денежных средств, но гарантий не дает.

По словам источника, реализация проекта создаст третью по величине городскую агломерацию в России после Московской и Петербургской. Кроме того, Уральская ВСМ позволит обеспечить инфраструктуру саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске и потребности Всемирной выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует Екатеринбург.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в рамках реализации проекта предполагается два источника финансирования проекта: средства хозпартнерства (50%) и финансирование из бюджета РФ (50%). В хозяйственном партнерстве "Уральская скоростная магистраль" участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей.

Прогнозируется, что доходы консолидированного бюджета РФ от реализации проекта УВСМ составят 726 млрд руб. При этом, из материалов госпортала regulation.gov.ru следует, что стоимость проекта ВСМ Челябинск-Екатеринбург составляет 365,9 млрд руб.

Ранее сообщалось, что срок реализации концессионного соглашения на финансирование, создание и эксплуатацию ВСМ, которое рассчитывает заключить с государством хозпартнерство, составляет 32 года. Периметр концессии включает создание новой двухпутной высокоскоростной железнодорожной магистрали протяженностью около 209 км и сопутствующей инфраструктуры. В частности, планируется создание четырех промежуточных станций и вокзальных комплексов: "Аэропорт Баландино", "Снежинск", "Сысерть" и "Аэропорт Кольцово". Также будет построено депо для высокоскоростного подвижного состава и здание управления Уральской высокоскоростной магистрали.

Планируется, что поезда смогут разгоняться до 300 км/ч и преодолевать расстояние между Челябинском и Екатеринбургом всего за 1 час 10 минут, включая остановки в аэропортах "Баландино" и "Кольцово".

Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.