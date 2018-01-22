Украина признает только два документа, выданных в ДНР и ЛНР

Согласно принятому Верховной радой закону об "оккупации" Донбасса, Украиной признаются только два документа, выданные в ДНР и ЛНР. Речь идет о документах, устанавливающих факт рождения и смерти. Об этом в эфире "5 канала" заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" Георгий Тука.

"Мы полгода потратили для того, чтобы вместе с Минздравом с привлечением Красного Креста разработать механизм, каким образом можно эти документы в законодательное поле Украины имплементировать", - сказал он.

Тука добавил, что очень небольшая часть родителей добиваются признания факта рождения ребенка путем судебных исков. До недавнего времени это была единственная возможность, чтобы ребенок, рожденный в ДНР и ЛНР, получил украинское гражданство.

"И поэтому, честно говоря, мы теряем огромное количество наших граждан новорожденных, как граждан Украины", – посетовал Тука.

Отметим, что на Украине признается только медицинское свидетельство о рождении, выданное в роддоме. Только на его основании можно оформить украинское. Свидетельство, выданное ЗАГСом, документом не считается.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 18 января Верховная рада приняла закон "Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". Россия была объявлена "оккупантом", установившим "оккупационную администрацию" в ДНР и ЛНР, а власти республик названы нелегитимными. В то же время документы республик по факту признавались и ранее, в частности, в судебных процессах.