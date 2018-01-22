Взрыв в частном доме на Южном Урале произошел из-за незаконного подключения к сети газоснабжения

К взрыву газа в частном строящемся доме в Кыштыме могло привести несанкционированное подключение к сети газоснабжения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе АО "Газпром газораспределение Челябинск".

Напомним, 21 января в Кыштыме от хлопка газа частично обрушился строящийся нежилой дом. Под завалами оказался владелец здания, мужчина 1984 года рождения, его удалось спасти, он госпитализирован.

"Прибывшая на место бригада аварийно-диспетчерской службы АО "Газпром газораспределение Челябинск" в Кыштыме отключила дом от газоснабжения. Специалисты газовой службы установили, что накануне, 20 января, неизвестные лица провели несанкционированные работы по подключению дома к газоснабжению", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что газопровод находится в собственности Кыштымского городского округа.