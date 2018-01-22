В воронежской больнице, где после капельницы скончался пациент, обнаружили нарушения закона

Росздравнадзор опубликовал первые итоги проверки воронежской больницы, где после процедуры капельницы в декабре пострадали несколько человек.

17 января один из отравившихся скончался. "В результате надзорных мероприятий установлено, что умерший пациент с 1 декабря 2017 года находился на плановом лечении в Орловской участковой больнице БУЗ ВО "Новоусманская РБ", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В настоящее время введенное пострадавшим лекарство, Натрия хлорид раствор для инфузий производства ОАО "Эском", все еще находится на экспертизе. Оборот этого лекарства на территории Воронежской области приостановлен.

Между тем, в ходе выездной проверки Росздравнадзор выявил в Новоусманской РБ другие нарушения законодательства. Так, в медучреждении осуществляли безлицензионную деятельность, в терапевтическом отделении отсутствовало необходимое оборудование, использовалось незарегистрированное медицинское изделие.

Сообщается, что проверка в больнице продолжится до 5 февраля, после чего будут приняты меры административного реагирования.

Напомним, что в середине декабря минувшего года Следственный комитет Воронежской области и прокуратура начали проверку по факту массового отравления пациентов под Воронежем. Сообщалось, что, по предварительным данным, люди отравились лекарствами.