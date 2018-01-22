СМИ: Братья Ананьевы потеряли контроль над банком "Возрождения" и имеют право голоса только по 10% акций

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы потеряли контроль над банком "Возрождение", согласно предписанию Центробанка, имеющемуся в распоряжении газеты "Ведомости", они имеют право голоса только по 10% акций через компанию "Промсвязькапитал".

Как отмечается, помимо "Промсвязькапитала" у "Возрождения" еще шесть миноритарных акционеров, но ни у кого из них доля не достигает и 10%. Однако у банка есть группа миноритариев, имена которых не раскрыты - им принадлежит 6,48% акций.

Сообщается, что ранее 9.68% акций кредитной организации находились у банка "Россия", однако к 5 октября 2017 г. эта доля пропала. В банке "Россия" не пояснили, кому были проданы акции.

В целом "Возрождение" раскрыло владельцев только 90,26% акций с учетом неназванных миноритариев. До сих пор остаются неизвестными владельцы 9,74% акций.

По оценке издания, у братьев Ананьевых 17,5% голосов от доли "Промсвязькапитала", у банка "Санкт-Петербург" - 16,5%, еще 33,4% - у четырех офшоров, владельцы которых неизвестны, у миноритариев, не раскрытых в документах банка, - 11,3%.

Наиболее крупный пакет акций - 21,3% - теперь у Промсвязьбанка, "отошедшего" в Фонд консолидации банковского сектора.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Центральный банк обратился в Генпрокуратуру по поводу хищения кредитных досье заемщиков "Промсвязьбанка" на 100 млрд руб. Временная администрация в санируемом банке требовала возбуждения уголовного дела.

Ранее совладелец "Промсвязьбанка", бывший сенатор от ЯНАО Дмитрий Ананьев заявил, что пропажа кредитных досье - дело правоохранительных органов, а не ЦБ.

Напомним, в декабре, после того, как ЦБ ввел в банк временную администрацию, оба брата Ананьевых покинули Россию. По информации СМИ, Алексей Ананьев вернулся в страну в январе.