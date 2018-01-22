В России предлагают запретить продажу алкоголя лицам младше 21 года

В среду, 24 января, Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект об увеличении возраста, с которого допускается продажа алкоголя, до 21 года. С такой инициативой выступил член Совета Федерации Антон Беляков, передает корреспондент Накануне.RU.

Сенатор внес законопроект еще в 2015 г., но после получения отрицательных отзывов Правительства и профильного комитета он так и не был рассмотрен.

В 2014 г. Россия заняла четвертое место в мире по количеству алкоголя на душу населения, говорится в пояснительной записке со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

"Как отметила глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, чрезмерное употребление алкоголя является одной из причин роста смертности в России. По информации министра, повышение уровня смертности происходит не по причине старения населения, а из-за высокой смертности среди граждан в возрасте от 30 до 45 лет. В 70% случаев при вскрытии в крови погибших пациентов выявляется алкоголь. Второй существенной проблемой является рост количества "пьяных ДТП" на дорогах России. В настоящее время Российская Федерация находится на первом месте по смертности в дорожно-транспортных происшествиях среди стран Европы", - сказано в сопроводительном документе.

Американские ученые выявили прямую зависимость между ростом ДТП с участием нетрезвых водителей и возрастной планкой продажи спиртного, пишет Беляков.

"Как показывают социологические и психологические исследования, 18-летний подросток не в состоянии принять осознанное решение в вопросе употребления алкоголя. Обычно молодые люди употребляют спиртные напитки под влиянием своих сверстников, "за компанию", даже не задумываясь о негативных последствиях для здоровья. В 21 год молодой человек может сделать собственный выбор в данном вопросе, не оглядываясь на мнение окружающих", - сказано в пояснительной записке.

79% респондентов опроса ВЦИОМ якобы признали увеличение возраста продажи алкоголя до 21 года наиболее эффективной мерой по борьбе с алкоголизмом.

Отметим, что зампред Правительства Сергей Приходько аргументировал отклонение законопроекта статьей 60 Конституции, которая позволяет гражданам самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет.

В комитете по экономической политике поправки тоже не поддержали, указав, что это может привести к увеличению объемов потребления нелегальной алкогольной продукции.