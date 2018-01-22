Из-за морозов отменены автобусы из Тюменской области в Казахстан и Киргизию

Морозы скорректировали автобусное сообщение между Тюменской областью и странами СНГ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Прекращены международные автобусные перевозки в Казахстан, с 23 января отменяются рейсы на Бишкек. Частично отменены автобусные рейсы в Ханты-Мансийск и Тобольск. В Бердюжском районе местные автобусные перевозки временно прекращены. В целом большинство междугородних перевозок по региону проходят по расписанию.

Добавим, погода скорректировала график учебы школьников "тюменской матрешки".