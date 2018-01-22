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19.01.2018
общество  |  комментариев: 8
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Журналист и жертва террора. Зачем в Екатеринбурге переименовывают улицу Володарского? Методичная десоветизация, запущенная в 90-е годы, усилилась в 2018 году, этот процесс в столице Урала объединяет совершенно разные силы: митрополит Кирилл и мэр Евгений Ройзман что ни день выступают в СМИ с предложениями переименовывать улицы – убирать советские, возвращать дореволюционные либо придумывать новые. Да что улицы – Свердловскую область некоторые хотят превратить в Екатеринбургскую или даже Романовскую.
19.01.2018
от издателя  |  комментариев: 9


"Маски скорби" по маньяку? Среди погребённых на 12 км Московского тракта в Екатеринбурге, в честь которых там в ноябре прошлого года был установлен монумент Эрнста Неизвестного "Маски скорби", вероятно, оказался знакомый скульптора – маньяк-педофил, державший в страхе Свердловск в конце тридцатых годов прошлого века. Писатель Алексей Ракитин на днях опубликовал электронную версию книги "Уральский монстр" о Владимире Винничевском. Расстрелянный в неполные 17 лет в 1940 г., он в 1938-1939 гг. в Свердловске, Нижнем Тагиле и Кушве совершил 18 нападений на малолетних детей, как минимум восемь жертв погибли.
22.01.2018
общество ;
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Новиков: Дома "Бухты Квинс" достроены и готовы к сдаче
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Бухта Квинс, дома (2018) | Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Худрук екатеринбургского театра эстрады Александр Новиков сообщил на своей странице в Facebook, что дома "Бухты Квинс" достроены, передаёт корреспондент Накануне.RU. Фотографии датируются 18 января 2018 года.

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

"Получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым Д., и противоправные действия со стороны председателя Булатовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива", - пишет Новиков. Впрочем, по другим данным, дома невозможно сдать из-за проблем с согласованием коммуникаций, проект которых устарел из-за затяжной стройки.

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Бухта Квинс, дома(2018)|Фото: facebook.com/aleksandrnovikov001

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Что касается самого коттеджного поселка, то летом прошлого года на строительной площадке лично побывал глава регионального минстроя Михаил Волков. Экскурсию по "Бухте Квинс" ему провел Александр Новиков. Тогда же министр заявил, что срок сдачи - приблизительно сентябрь-октябрь 2017 года. Однако недавно стало известно, что коттеджный поселок планируется ввести в эксплуатацию лишь в 2019 году.

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22.01.2018 11:57 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
13:57 Екб


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Новиков: Дома "Бухты Квинс" достроены и готовы к сдаче
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