Новиков: Дома "Бухты Квинс" достроены и готовы к сдаче

Худрук екатеринбургского театра эстрады Александр Новиков сообщил на своей странице в Facebook, что дома "Бухты Квинс" достроены, передаёт корреспондент Накануне.RU. Фотографии датируются 18 января 2018 года.

"Получить свои квартиры пайщикам мешает незаконный арест на землю, наложенный следователем Окатьевым Д., и противоправные действия со стороны председателя Булатовой, в отношении которой возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ, связанное с ее противозаконной деятельностью внутри кооператива", - пишет Новиков. Впрочем, по другим данным, дома невозможно сдать из-за проблем с согласованием коммуникаций, проект которых устарел из-за затяжной стройки.

Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены. В прошлом году, после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда, худрука екатеринбургского Театра эстрады Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.

Что касается самого коттеджного поселка, то летом прошлого года на строительной площадке лично побывал глава регионального минстроя Михаил Волков. Экскурсию по "Бухте Квинс" ему провел Александр Новиков. Тогда же министр заявил, что срок сдачи - приблизительно сентябрь-октябрь 2017 года. Однако недавно стало известно, что коттеджный поселок планируется ввести в эксплуатацию лишь в 2019 году.