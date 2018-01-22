Глава свердловского минздрава поручил проверить городской морг, в котором ввели самообслуживание

Глава свердловского минздрава Андрей Цветков поручил провести проверку работы морга в горбольнице Каменска-Уральского. Об этом на своей странице в Faebook сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков, передает корреспондент Накануне.RU.

"По публикациям в СМИ министром здравоохранения Свердловской области Андреем Цветковым назначена проверка работы морга и Психиатрической больницы №9 в Каменске-Уральском", - отметил он.

Он также уточнил, что комиссия минздрава выезжает в город завтра, 23 января.

Напомним, ранее сообщалось, что в городском морге ввели самообслуживание. В частности, одна из местных жительниц рассказала, что родственникам усопших после определенного времени предлагается самим взять ключ от морга и доставить тело. Документов при этом не спрашивают.